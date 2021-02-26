شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يوسف شعبان تجتاح مواقع التواصل.. وابنته تكشف التفاصيل المحزنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 26 فبراير 2021 10:38 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوفاة الفنان المصري المصري الكبير يوسف شعبان خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت إيمان، ابنة الفنان يوسف شعبان، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاة والدها، وقالت إن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة وشددت على أن والدها “يتمتع بصحة جيدة حتى الآن”.

وطمأنت إيمان محبي والدها على حالته. وقالت في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، الخميس، إن الفنان يوسف شعبان في مستشفى الدقي يتلقى العلاج، وما زال في العناية المركزة في عزل صحي.

وكشفت عن أن حالة والدها تتطور بشكل يومي، ويتبع البروتوكول الصحي، نافية الأنباء التي ذكرت أنه على جهاز التنفس الصناعي، كما يردد البعض.

وعلقت على تداول البعض خبر وفاة والدها، قائلة: “بعض الأشخاص ينشرون تلك الشائعات لمجرد الحصول على التريند أو تفاعلات على صفحاتهم”.

وكشفت ابنة الفنان يوسف شعبان، عن أن والدها كان يصور مسلسل “عش الدبابير”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، في دولة لبنان، وبعدها عاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض.

وأفادت بأن والدها “دخل في حالة صدمة نفسية عقب معرفته إصابته بفيروس كورونا”، كما أن الأسرة في حالة حزن شديد عليه.

وأوضحت إيمان أن والدتها زوجة الفنان يوسف شعبان، مصابة بفيروس كورونا أيضاً نتيجة مخالطتها له، ولكن حالتها الصحية أفضل منه ومتسقرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن والدها ممنوع من الكلام.

من جهته نفى الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان وأكد أنها شائعة، ولا صحة للمعلومة، لافتا إلى أنه يتواجد فى المستشفى حالياً للاطمئنان على صحته من الطبيب المعالج له، مضيفاً إلى أنه ما زال تحت الرعاية ولا يستطيع الدخول له، لكنه يطمئن من الأطباء والمسئولين عن الحالة.

كما نفت الفنانة نهال عنبر أيضا هذا الخبر، موضحة أنها تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص به وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.

وأشارت نهال عنبر إلى أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعى، خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%، لافتة إلى أن حالته على ما هى عليه منذ دخول العناية المركزة.

وكان يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم “المشخصاتي 2” سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة “محسن ممتاز” التي قدمها في مسلسل “رأفت الهجان”،