وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ دوت الخليج، إنها لم تتخوف من الظهور بشكل قبيح في أي من أعمالها الفنية، لأنها كررت ذلك من قبل في مسلسلي «ونوس» للنجم يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسلسل «ليه لأ» الجزء الأول.
وأوضحت هالة صدقي، أنها قامت في مسلسل «عفاريت عدلي علام» بملء ذراعيها وجسدها أكثر، ولكن تبقى وجهها النحيف بطبعه، فاضطرت لحقن الفيلر حتى تظهر بوجه ممتلئ، يتناسب مع حجم الشخصية، لافتة إلى أن الجمهور تعود على شكلها، ويعرفها جيدًا.
وأشارت هالة صدقي، إلى أن النجم العالمي توم هانكس، فعلها أيضًا، وغيَّر شكله، وظهر أكثر نحافة، لدرجة أثرت على صحته، لافتة إلى أن الفن يؤثر على صحة الفنان في بعض الأحيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفن يأخذ من الصحة .. هالة صدقي تروي قصة حقن الفيلر بسبب مشهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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