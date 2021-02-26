الفن يأخذ من الصحة .. هالة صدقي تروي قصة حقن الفيلر بسبب مشهد

»، للزعيم عادل إمام، لافتة إلى أن سبب ذلك

هو وجهها النحيف

وأن الشخصية كانت تتطلب وجها ممتلئًا.

قالت النجمة هالة صدقي، إنها تلقت حقن الفيلر؛ بسبب مشاهدها في مسلسل «عفاريت عدلي علام

وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ دوت الخليج، إنها لم تتخوف من الظهور بشكل قبيح في أي من أعمالها الفنية، لأنها كررت ذلك من قبل في مسلسلي «ونوس» للنجم يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسلسل «ليه لأ» الجزء الأول.

وأوضحت هالة صدقي، أنها قامت في مسلسل «عفاريت عدلي علام» بملء ذراعيها وجسدها أكثر، ولكن تبقى وجهها النحيف بطبعه، فاضطرت لحقن الفيلر حتى تظهر بوجه ممتلئ، يتناسب مع حجم الشخصية، لافتة إلى أن الجمهور تعود على شكلها، ويعرفها جيدًا.

وأشارت هالة صدقي، إلى أن النجم العالمي توم هانكس، فعلها أيضًا، وغيَّر شكله، وظهر أكثر نحافة، لدرجة أثرت على صحته، لافتة إلى أن الفن يؤثر على صحة الفنان في بعض الأحيان.