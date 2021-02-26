تشييع جثمان مشاري البلام إلى مثواه الأخير والكشف عما طلبه وهو على فراش الموت

لا يزال يعيش زملاء وأصدقاء الفنان الكويتي مشاري البلام في الوسط الفني الكويتي والخليجي حالة الحزن التي سيطرت عليهم منذ الإعلان عن وفاته مساء أمس الخميس، ووجه النجوم رسائل وداع للفنان الراحل بعد دفنه ظهر اليوم في الكويت.

عبدالعزيز النصار لصديقه مشاري البلام : "لن انساك فقدك مو سهل"

عبدالعزيز النصار نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة قديمة للفنان مشاري البلام أثناء احتفاله باليوم الوطني للكويت، وأكد الفنان عبدالعزيز النصار عن حالة الحزن التي يعيشها النجوم بسبب رحيل الفنان مشاري البلام في نفس تاريخ اليوم الوطني، وأكد الفنان الكويتي بأنه لم يستطع أن ينسى ذكرياته مع صديقه الراحل مشيرا إلى أن فقدانه ليس بالسهل عليه فكتب: "آه لو تعلم الاعياد الوطنية من فقدت! البار لوطنه..المحب لوطنه..الحريص على الاحتفال بوطنه..مشاري صالح البلام ودعنا في 25 فبراير! و دفناه في 26 فبراير! و آه لو تعلم يا مشاري حجم ألم فراقك على وطنك و أبناء وطنك..ألف رحمة عليك يا حبيبي يا بو صالح .. ستبقى ضحكاتك في إذني ما حييت و لن انسى جميع لقاءاتنا و مواضيعنا و ضحكتنا ، ولن انساك فقدك مو سهل .. اللهم لا اعتراض الفاتحة".

الفنان محمد الصيرفي يكشف عن آخر حديث بينه وبين الراحل مشاري البلام

محمد الصيرفي نشر صورة من أمام قبر الفنان الراحل مشاري البلام، وتحدث عن الصداقة التي جمعتهما خلال مشوارهما الفني، حيث أوضح الفنان الكويتي أن الفنان مشاري البلام يعتبر من أكثر النجوم الذين شارك معهم في بطولة الأعمال الفنية، كما طلب من متابعيه الدعاء للفنان الراحل مشيرا إلى رسالته الأخيرة وطلبه للدعاء له فقال: "أكثر ممثل مثلت معاه عشره عشرين سنة إلى جنات الخلد ياحبيبي يااخوي ياصديقي آخر كلمه قالها لي قبل لايدش العناية المركزة ادعولي ، ادعوله"، الإعلامية مي العيدان نشرت كذلك صورة لقبر الفنان الراحل وكتبت تعليقا قالت فيه: "كل نفس ذاقة الموت الله يرحمك يا مشاري البلام . . ‏الله يثبتك عند السؤال ‏اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة".

النجوم يبكون مشاري البلام

هبة الدري أعادت نشر صورة لها تجمعها مع الفنان مشاري البلام عبر حسابها على "انستجرام" وودعت من خلاله زميلها الراحل الذي وصفته بـ"رفيق الدرب"، مؤكدة في رسالتها على الحب الكبير الذي حظى به الفنان الراحل من قبل أصدقائه في الوسط الفني فكتبت: "وداعا يا رفيق الدرب في جنات النعيم وعليك بالعافيه محبة الناس ودعواتهم لك نلتقي في الجنة بإذن الله".

منى شداد نشرت كذلك رسالة ودعت فيها الفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "للحين مصدومة بس ما اقول الا الحمد الله على كل حال ساعة استجابة يوم الجمعة ‏اللهم اغفر لعبدك مشاري البلام وارحمه، وعافه ،واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخلهُ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره. اللهم صبّر اهله وذويه واحبابه وانزل على قلوبهم الراحه والسعاده والطمأنيه يارحمن يارحيم".