فنان شهير يتهم محمد رمضان بنكران الجميل:"أنا من اكتشفته لكنه لا يسأل عني وحقي عند الله"

رضا إدريس الفنان المصري كشف أثناء لقائه مع برنامج "القاهرة اليوم" المعروض على قناة "اليوم" والذي يقدمه الفنان إدوارد عن مساعدته للفنان محمد رمضان في بداية مشواره الفني، كما تحدث عن نسيان الأخير له وعدم مساندته بعدما أصبح نجما شهيرا.

رضا إدريس: "أنا من قدم محمد رمضان للفنان الكبير سعيد صالح"

رضا إدريس أكد في لقائه مع الفنان إدوارد على أنه ساند العديد من النجوم أثناء مسيرته الفنية، كما أشار إلى مساعدته للفنان محمد رمضان وتقديمه للراحل سعيد صالح من أجل أن يشارك في أول عمل مسرحي له وتبدأ رحلته مع النجومية، في وقت رفض رضا إدريس أن يذكر اسم الفنان محمد رمضان في بداية حديثه فقال: "في يوم التقيت بشاب أمام المسرح وناداني وامتدح أعمالي وطلب مني أن أساعده من أجل لقاء الفنان سعيد صالح وتقديمه له، ومسكت يده وذهبت به وقدمته إلى الفنان الكبير بالشكل اللائق من أجل أن يتم الاهتمام به، وعمل هذا الفنان في العرض المسرحي الذين كنا نشارك فيه مع الفنان سعيد صالح، وهو نجم كبير جدا الآن ولا يتذكرني أبدا ولا يسأل عني".

رضا إدريس: "محمد رمضان نسي دوري ولا يتذكرني في أي من أعماله"

رضا إدريس تحت ضغط من مقدمي البرنامج كشف بشكل واضح عن هوية الفنان الذي ساعده، وأكد أن هذا الفنان هو محمد رمضان، وأشار لرفضه أن يتصل به من أجل أن يذكره بمساعدته له، وكان يتمنى أن يتذكره هو ويتواصل معه، مشيرا إلى أن الفنان محمد رمضان دائما يذكر مساندة الفنان سعيد صالح له لكنه في نفس الوقت ينسى دور رضا إدريس في تقديمه للفنان الكبير فقال: "محمد رمضان دائما يتذكر دور الفنان سعيد صالح في مساعدته في مشواره، لكنه ينسى دوري ولا يتذكر أنني السبب في تقديمه للفنان سعيد صالح، هو فنان طيب ودائما يساعد لكنه لا يتذكرني ولم أشارك معه في أي من الأعمال التي قدمها، ولم اتصل به من أجل مساعدتي لكن الحقوق عند ربنا".

رضا إدريس: "حسن الرداد وصلاح عبدالله ساندوني بشكل مستمر"

رضا إدريس أكد أن هناك العديد من النجوم الذين يتواصلون معه من أجل الاطمئنان عليه، وفي مقدمتهم الفنان حسن الرداد والفنان صلاح عبدالله فقال رضا إدريس: "النجم حسن الرداد أعتبره ابنا لي ودائما اتصل به، وهو يسعى دائما لمساندتي، كما أتواصل بشكل مستمر مع كل من الفنان أشرف زكي، وبيومي فؤاد، والفنان الكبير صلاح عبدالله وهم من النجوم الذين اتواصل معهم دائما".

رضا إدريس قد شارك في العديد من الأعمال الفنية والتي تصل إلى أكثر من 190 عمل كان آخرها مسلسل "اللعبة" والذي تعاون فيه مع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، وعرض على منصة "شاهد"، وتأتي لقاءات النجوم في برنامج "القاهرة اليوم" ضمن مبادرة تكريم الفنانين، وقد قدم في نهاية الحلقة درع تقدير للفنان رضا إدريس على مشواره الفني، وبكى الفنان إدوارد أثناء تقديمه الدرع لزميله.