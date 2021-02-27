وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ دوت الخليج، أنها حينما عُرض عليها الدور في فيلم «آخر ديك في مصر» لـ محمد رمضان، رفضت أولًا، قبل أن تقرأ، ولكنها حينما قرأت الدور؛ وجدته مختلفا عن الذي كان يقدمه، ولاحظت محاولته لتغيير جلده فنيًا.
وأضافت هالة صدقي، أنها تحمست لفكرة محمد رمضان، في تغيير جلده فنيًا، وهذا ما دفعها لقبول الدور، مشيرة إلى أن «رمضان» لعب عدة أدوار ولكن الجمهور أحبه في شكل معين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا سبب تعاوني معه.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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