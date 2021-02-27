" تعرض للضرب المبرح وهذه المواصفات جذبته لزوجته ".. أبرز تصريحات آسر ياسين في "السيرة"

آسر ياسين النجم المصري الشهير، حل ضيفًا مساء أمس على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc المصرية، وتحدث عن بدايته الفنية ودراسته للهندسة إضافة إلى أهم المواصفات التي جذبته لزوجته كنزي.

آسر ياسين يكشف كواليس تفوقه في الجامعة

في البداية كشف آسر ياسين أنه حصل على مجموع 100 في المائة بالثانوية العامة، وقرر دراسة الهندسة بالجامعة الأمريكية في مصر، موضحًا أنه دراسته تلك غيرت كثيرًا من تفكيره، كما أنه حرص على العمل والمشاركة في بعض المهام خلال فترة الجامعة، فكان مساعدًا لأحد المعيدين، إضافة إلى أنه عمله بتنظيم بعض الفعاليات، كما لفت إلى أنه بسبب تميزه في الرياضيات والدراسة تسبب ذلك في تخفيض مصروفاته الدراسية.

آسر ياسين يتعرض للضرب المبرح بالخطأ

وعن علاقاته العاطفية، كشف آسر ياسين سرًا لأول مرة عن فترة مراهقته، حيث كان مغرومًا بأحد الفتيات، وكان على موعد معها ليقابلها في أحد الأماكن العامة، إلا أن والدته كانت في البداية رافضة لذهابه إلى هذا الموعد، لكنه تجاهل رأيها، وفوجيء في أثناء جلوسه مع حبيبته وقتها بهجوم 5 أشخاص عليه وضربه بشكل مبرح، حيث اعتقدوه شخص آخر، وهو ما جعله بعد ذلك يؤمن بأن إحساس والدته لا يخطئ أبدًا.

مواصفات المرأة الجذابة في وجهة نظر آسر ياسين

آسر ياسين كشف أيضًا عن أبرز المواصفات التي تنال إعجابه في أي فتاة، وأكد أنه في البداية كان ينجذب للفتاة الجميلة، لكن بعد نضوجه بات ينجذب أكثر للفتاة الذكية المتحملة للمسؤولية وتستطيع أن تعمل وتتحمل كل ما يخصها دون الاعتماد على أي شخص، مشيرًا إلى أن هذا كله وجده في زوجته كنزي.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجم المصري آسر ياسين هو مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته مع كل من نيللي كريم ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وحنان يوسف، وسلوى محمد علي، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسي، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.