بعد 4 أيام.. إعلان عمرو دياب يقترب من المليون الاول

اقترب إعلان النجم عمرو دياب الجديد الخاص باطلاق عطره الجديد من تحقيق المليون الاول عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ٤ ايام على طرحه.

وقدم عمرو دياب الاعلان على انغام اغنيته " وانا معاك" من ألبومه " يا انا يا لاء" وشاركته في الكليب الاعلامية انجي كيوان وعدد من الفتيات الاجانب.

ونرصد في السطور التالية 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد:

الحلق



ظهر النجم عمرو دياب في الإعلان مرتديا "حلق"، وهو الأمر الذي صدم عددا من جمهوره لظهور الهضبة بهذا الشكل، رغم أنه من أكثر النجوم الذين يتبعون أحدث تقاليع الموضة، ليسير عمرو دياب على خطى النجوم العالميين مثل جاستين بيبر وغيره.

القبلات والجرأة



اعتاد عمرو دياب على الظهور في الكليبات الغنائية والإعلانات مع فتيات جميلات تجمعهن به مشاهد رومانسية، ولكن كسر الهضبة القاعدة وظهر في الكليب جريئا على غير العادة، بمشاهد قبلات بينه وبين الموديل الأجنبية رغم أن هذه المشاهد لم يفعلها مع زوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني.

تكرار نفس المشهد



بين كليب "أماكن السهر" وإعلان "وانا معاك"، اختلفت أسماء المخرجين، فالأول من إخراج أحمد النجار والثاني طارق العريان، إلا أنه تم تكرار نفس المشهد الذي ظهر فيه عمرو دياب على شاطئ البحر مع دينا الشربيني، مع الموديل إنجي كيوان في الإعلان الجديد.

يوم تلات



أعاد عمرو دياب إلى أذهان جمهوره أغنيته "يوم تلات" التي طرحها في صيف 2019، بعدما ظهر في الإعلان الجديد وبرفقته أكثر من موديل تتميز كل منهم بشكل مختلف، منهم السمراء والشقراء، وذلك عندما غنى من قبل: "شكلها مؤامرة أعشق السمرا ولا أعشق البيضا أم الخدود حمرا".