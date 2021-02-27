بإطلالة غريبة.. شاهد تارا عماد بشعر بنفسجي

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت تارا عماد بإطلالة غريبة بشعر باللون البنفسجي .

وكانت قد كشفت الفنانة تارا عماد، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لم تولد في مصر.

وأضافت عماد،انه نصفها مصري والنصف الآخر مونتينجرو، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.

وأكدت الفنانة، أنها زارتها أول مرة وهى فى عمر الرابعة، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك.

وتابعت أنها سافرت من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، موضحة لأن من طبيعة شخصيتها أنها تحب تجربة كل شيء مختلف.

وكشفت تفاصيل الفكر، قائلة :"عندما وجدت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل رحلة من القاهرة لأسوان بالعجلة تواصلت مع المنظم وسألني هل أنا متمكنة فى سواقة العجل قلت له (مش أوى)، وكنت حينها لدى مشاكل فى ضهرى فتمرنت لمدة ثلاثة أشهر.

وتابعت أنه لم يصدق أحد من أهلى أو أصدقائي أننى سأخوض تلك التجربة، وبالفعل خضتها وكانت فى 11 يوا تعلمت منها الكثير أهمها الثقة فى النفس".