شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تامر حسني تستعرض مفاتنها بلباس داخلي في منزلها.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 فبراير 2021 01:39 صباحاً - ظهرت زوجة النجم المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في مقاطع فيديو، وهي تستعرض منحنياتها وجمالها بجراءة شديدة داخل منزلها.

وارتدت زوجة تامر حسني، في مقاطع الفيديو التي نشرتها صفحات تحمل إسمها في موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، لباس النوم، وفستاناً قصيراً وضيقاً بدون أكتاف.

وأطلت الجميلة بسمة بوسيل، وهي تستعرض منحنياتها وجمالها بشكل ملفت ومثير، الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى القول بأن مقاطع الفيديو مسربة.

وأشار المتابعون إلى أن زوجة تامر حسني، بدت في إحدى المقاطع وهي تتقدم نحو الشخص الذي يقوم بتصويرها وغطت على الكاميرا بيدها، حتى لا يقوم ذلك الشخص بمواصلة تصويرها داخل منزلها بتلك الإطلالة الجريئة.

يأتي ذلك بعد تسريب حساب يحمل إسم زوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مقطعي فيديو لها، عبر السوشال ميديا مؤخراً.

وظهرت زوجة النجم المصري، في أحد المقطعين بلباس النوم، وفي الآخر بلباس الجيم مكشوف من منطقة الصدر ويبرز مفاتنها بشكل واضح ومثير.

وتعمدت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في الفيديو الثاني، بالتراقص على أغنية أجنبية، والامساك بيدها على أعلى أردافها، واستعرض جمالها ومفاتنها وأناقتها بجرأة كبيرة.

وفي وقت سابق أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر صورة جريئة لزوجة الفنان المصري تامر حسني، كانت قد نشرتها الأخيرة في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وأطلت الفنانة الجميلة بسمة بوسيل، في هذه الصورة مرتدية بكيني ضيق مكشوف الساقين والفخذين، مع حمالة صدر وجاكيت مفتوح ، مما كشف اجزاء من نهديها البارزين.

واختارت الفنانة المغربية، لهذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر ناعمة باللون البني معقودة سط رأسها، ومكياجا خفيفاً مع إكسسوارات، تناسبت مع ملامحها الجميلة والرقيقة.

وحازت الصورة، على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق جمهورها ومتابعيها لزوجة النجم المصري تامر حسني.

يذكر أن تداول وتسريب صور وفيديوهات خاصة بزوجة النجم تامر حسني، بصورة شبه يومية، جاء بعد تلقي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جمهور الفنان المصري وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسیل، صدمة كبيرة بعد إعلان الأخيرة إنفصالهما، وأنهما يحضران معًا لخطوات الطلاق، قبل أن يتصالحا عقب ذلك.

وكان قد تبادل الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، بعد إنهاء خلافهما إثر تدخل عدد كبير من المشاهير العرب، رسائل غرامية بينهما، وأيضا رسائل عتاب عبر خاصية الستوري على حسابيهما بموقع إنستغرام.

هذه الرسائل المتبادلة بين الزوجين أنهت جدال كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان بسمة في وقت سابق من مصالحتها مع زوجها، انفصالها عن تامر حسني عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وكتبت بوسيل في إعلانها: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة أنه مش بيعملي احترام ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم أن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق”.