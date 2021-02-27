شيرين رضا تتألق مع ابلة فاهيتا.. والجمهور: بتصغر وتحلو

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الفنانة شيرين رضا من حلقة ابلة فاهيتا وعلقت قائلة: من حلقة انهاردة مع ابلة فاهيتا.

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، تجنني، بتصغري و تحلوي

وكانت قد قالت الفنانة شيرين رضا، إن والدتها من صربيا من جزيرة كريت وكانت تتمتع بجمال كبير لافتة إلى أن الأخيرة كانت بالرينا وتلعب الباليه أم والدها الراحل محمود رضا كان والده يعود إلى أصول تركية.

وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أن والدها الراحل محمود رضا كانت متفتح وكان يعلمها منذ الصغر الجمباز.

ولفتت إلى أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح معقبة "مليش فى الرقص الاستعراضي لكن أعرف رقص الدلع، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها.

وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر ب الثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.