شيرين رضا : عمرو دياب رومانسي ونور تشبهني

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج لايف دوبلكس مع ابلة فاهيتا والذي يذاع عبر شاشة ontv .
وكشفت شيرين رضا خلال لقائها ان عمرو دياب رجلا رومانسيا ، وبسؤال ابلة فاهيتا :" ماذا غنى لكي عمرو دياب "، لتجيب شيرين :" خلال فترة زواجنا ولا بشكل عام" في اشارة منها الى ان علاقتها مع الهضبة على ما يرام ومليئة بالود والمحبة.
كما صرحت شيرين رضا أن ابنتها نور تجمع بين ملامحها وملامح والدها عمرو دياب ، كما اشارت انها تبلغ من العمر ٣٠ عامًا ولكنها تبدو أصغر منها.
ولفتت شيرين رضا إلى أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح معقبة "مليش فى الرقص الاستعراضي لكن أعرف رقص الدلع، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها .
وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر ب الثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.
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