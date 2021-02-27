شيرين رضا : عمرو دياب رومانسي ونور تشبهني

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج لايف دوبلكس مع ابلة فاهيتا والذي يذاع عبر شاشة ontv .

وكشفت شيرين رضا خلال لقائها ان عمرو دياب رجلا رومانسيا ، وبسؤال ابلة فاهيتا :" ماذا غنى لكي عمرو دياب "، لتجيب شيرين :" خلال فترة زواجنا ولا بشكل عام" في اشارة منها الى ان علاقتها مع الهضبة على ما يرام ومليئة بالود والمحبة.

كما صرحت شيرين رضا أن ابنتها نور تجمع بين ملامحها وملامح والدها عمرو دياب ، كما اشارت انها تبلغ من العمر ٣٠ عامًا ولكنها تبدو أصغر منها.