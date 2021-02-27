انضمام ممثل جديد إلى مسلسل ابنة السفير

كشفت صحيفة بيرسين التركية ان الممثل شفق باشكايا انضم الى اسرة مسلسل ابنة السفير ٢ ، بعد انضمام عدد من الممثلين مؤخرًا منهم الممثلة التركية توبا بويوكوستون.

أثارت الممثلة التركية نسليهان أتاغول جدلًا كبيرًا بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الشهيرة حيث بدت في كامل أناقتها ورشاقتها، رغم زعمها أنها تمر بوعكة صحية أدى إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير.

وجلسة تصوير نسليهان اتاغول دلالة على كذبها وانها انسحبت بسبب غيرة زوجها قادير أوغلو الذي كان سببا أيضًا في انسحابها من مسلسل "الحب الاعمي" الذي لم يكتمل موسمه الثالث.

وقالت شركة إنتاج مسلسل إبنة السفير عندما وجدت نسلهيان تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد بدون دفع شرط جزائي.

ولفت إلى ان نسليهان كانت ترفض التصوير اكثر من يومين وتقضي باقي الاسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا الى ان نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.