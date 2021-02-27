ياسمين رئيس تروج لمسلسلها الجديد ملوك الجدعنة

روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد ملوك الجدعنة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت ياسمين رئيس صورة وعلقت قائلة: ملوك_الجدعنه ، استنونا في رمضان ان شاء الله.

وحصلت الصورة علي اعجاب الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

مستنين جدا ، احلي ياسمين ، هيبقي احلي مسلسل .

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.