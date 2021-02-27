حافظوا على أجسادكم.. ذا روك يعبر عن معاناته بعد خضوعه لـ 4 عمليات جراحية

نشر النجم العالمي دوين جونسون للشهير ب ذا روك صورًا له اثناء خضوعه لعلاج منزلي عقب عدد من العمليات الجراحية التي خضع اليها منها ٤ عمليات جراحية في الركبة.

وعلق ذا روك على الصور التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" عليكم ان تحافظوا على اجسادكم فهو جسد واحدا وتكونوا ممتنين".

أعلن نجم هوليود، دواين جونسون، مؤخرا، عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال أراد الشعب الأمريكي ذلك. وقال نجم المصارعة الامريكية "ذا روك"، في تصريحات نقلتها صحيفة " يو إس ايه توداي": "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس".

وأضاف: "حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي".

وتابع: "هذا يعود إلى الناس ... لذلك كنت أنتظر، وأستمع. سأضع إصبعي على مطالب الناس، وأذني على الأرض".

وكان ذا روك تحدث عن الأمر من قبل، وتحديدا عام 2017، عندما صرح بأن ترشحه للرئاسة الأمريكية أمر محتمل.

وفي عام 2018، أخبر فانيتي فير أنه فكر في الدخول بسباق الانتخابات في عام 2020 لكنه قرر عدم القيام بذلك.

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