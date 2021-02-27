صور هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43 في غياب حلا شيحة ومعز مسعود

هنا شيحة احتفلت بعيد زواج والديها في حضور العديد من أفراد أسرتها، كما وجهت رسالة لكل من شقيقتها الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود بعد غيابهما عن هذه المناسبة.

هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

هنا شيحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لأفراد أسرتها أثناء احتفالهم بمناسبة عيد زواج والديها الـ43، هنا شيحة وجهت الشكر لكل من والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة ووالدتها السيدة نادية زيتون على كافة التضيحات التي قدموها لأسرتهم من أجل أن تنجح، وكذلك على ثبات علاقتهما طوال هذه العقود الطويلة، وأكدت أن الأختلاف التي تحظى به أسرتها يعود لوالديها وأسلوب التربية لابنائهم فقالت هنا شيحة : "عيد الزواج الـ٤٣ لابي وامي شكرا علي حبكوا لبعض ولينا.. شكراً علي تربيتكوا وتضحياتكوا لينا احنا هنا بسببكوا..مختلفين بسببكوا محبين بسببكوا ، فنانين بسببكوا ..رحماء بسببكوا.. انتوا احلي ما في الوجود .. يا رب يحفظكوا ويخليكوا لينا ويباركلنا فيكوا ويسعدكوا دايماً".

حلا شيحة تغيب وزوجها عن عيد زواج والديها

هنا شيحة والصور التي نشرتها ظهر فيها أبنائها وكذلك شقيقاتها مايا ورشا شيحة، بينما لم تتواجد الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود وكذلك أبنائها، وكتبت هنا شيحة تعليقا على هذا قالت فيه: "حلولا حبيبتي القعده كانت نقصاكي انتي ومعز والولاد"، بينما اعتبر البعض أن غياب الفنانة حلا شيحة عن التواجد في هذا الاحتفال يعود إلى تواجدها مع زوجها معز مسعود لقضاء شهر العسل، حيث أعلن الثنائي عن عقد قرانهما خلال الأسابيع الماضية ولم تظهر الفنانة المصرية طوال هذه الفترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان آخر ما نشرته عبر حسابها على "انستجرام" دوت الخليج صورتها مع معز مسعود أثناء أحتفالهما بعقد القران وعلقت عليها قائلة: "لحظة خاصة جدا لنا"، وقدم التهاني للفنانة المصرية العديد من زملائها في الوسط الفني.

هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة

هنا شيحة احتفلت خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة حلا شيحة حيث نشرت أكثر من صورة خلال فترة طفولتهما، وأكدت عن عمق العلاقة التي تجمعها بشقيقتها فكتبت عبر حسابها على "انستجرام" تعليقا على الصور التي نشرتها: " حلولا نصفي الآخر، أختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد .. كل سنه وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون ..ولدت في عيد زواج أمي وأبي .. ٢٣ فبراير عيد ميلاد الحلا .. انتي احلا ما في حياتي .. بحبك يا حلا".