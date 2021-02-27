شاهد | هالة صدقي تعلق علي حلقتها مع عمرو الليثي

نشرت النجمة هالة صدقي صورة جديدة لها برفقة الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على الصورة عقب حلقاتها مع عمرو الليثي قائلة: سعدت جدا بحلقة واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي.

وكانت قد كشفت النجمة هالة صدقي عن رأيها في الفنان محمد رمضان، قبل وبعد العمل معه في فيلم «آخر ديك في مصر»، مشيرة إلى أنها معجبة به كممثل ولكنها ضد نوعية الأفلام التي بدأ بها مشواره في النجومية.

وأضافت هالة صدقي، خلال ندوة لتكريمها بـ دوت الخليج، أنها حينما عُرض عليها الدور في فيلم «آخر ديك في مصر» لـ محمد رمضان، رفضت أولًا، قبل أن تقرأ، ولكنها حينما قرأت الدور؛ وجدته مختلفا عن الذي كان يقدمه، ولاحظت محاولته لتغيير جلده فنيًا.

وأضافت هالة صدقي، أنها تحمست لفكرة محمد رمضان، في تغيير جلده فنيًا، وهذا ما دفعها لقبول الدور، مشيرة إلى أن «رمضان» لعب عدة أدوار ولكن الجمهور أحبه في شكل معين.