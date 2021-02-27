الموهبة التلقائية.. شاهد نرمين الفقي برفقة إنعام سالوسة

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت نرمين الفقي برفقة الفنانة انعام سالوسة و علقت قائلة : مع الفنانه القديره والام والموهبة التلقائية الاستاذه انعام سالوسه والبنوته القمره جودي. وتشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش. وتعيش الفنانة نرمين الفقى حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث شاركت في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، من بطولة كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



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