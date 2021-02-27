يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد ملوك الجدعنة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة عبر خاصية الاستوري، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. دعت الإعلامية رضوي الشربيني لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني تتوسل إلى الله لشفاء والدتها... تارا عماد بشعر بنفسجي .. ياسمين رئيس تروج لمسلسلها الجديد "ملوك الجدعنة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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