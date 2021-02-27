إليسا تثير جدلا واسعا عبر تويتر بعد انتقادها لوزير الصحة في بلادها

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادها اللاذع لوزير الصحة في بلادها، حمد الحسن، وعددًا من النواب.

وانتشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "لا ثقة" الذي اطلقته الفنانة إليسا مع تغريدتها التي جاء فيها: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين ، صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

ولاقت هذه التغريدة انتشارًا واسعًا بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

كما توالت ردود أفعال واسعة تجاهها بين مؤيد ومنتقد لاستخدام إليسا عبارات قدح في حق وزير الصحة والنواب.