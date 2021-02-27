معاها إعدادية وبتحب شاب عشريني.. أجرأ تصريحات شيرين رضا مع أبلة فاهيتا

تصدرت ا لفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث "ترند" على محرك جوجل؛ بعد حلولها ضيفة ببرنامج «الدوبلكس » مع أبلة فاهيتا عبر فضائية ON E الفضائية، وتنوعت الحلقة بين الفقرات الترفيهية، والأسئلة والتصريحات الجريئة.

ونرصد فيما يلي، أجرأ 5 تصريحات لـ شيرين رضا في فقرة «كارو» ببرنامج «الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا، عبر قناة ON E الفضائية.

1- قالت إن اسم الدلع لها هو «شيكا».

2- اعترفت بأن مؤهلها الدراسي في مصر هو الإعدادية، وأنها لم تستكمل دراستها بسبب سقوطها بالثانوية العامة في مصر، فاستكملت الدراسة بالخارج، ولكن المؤهل المعترف به هنا هو الإعدادية.

3- كشفت عن أول قصة حب لها، في سن الطفولة، وكان عمرها 11 سنة خلال إقامتها بالعجمي في الإسكندرية، ولفتت إلى أن اسمه كان «عادل» وأنها أحبته لوسامته.

4- اعترفت بأنها تعيش قصة حب حاليًا مع شاب يدعى «محمد» عمره 25 سنة، اعترف لها بحبه لها ورغبته في الزواج منها فارتبطت به وتعيش معه قصة حب حاليًا.

5- كشفت عن عدد التاتوهات التي وشمتها على جسدها، ويبلغ عددها 9 حتى الآن.

من جهة أخرى، روجت الفنانة شيرين رضا لفيلم «قمر 14» استعدادا لعرضه في صيف 2021، إذ نشرت صورة لبوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي إنستجرام، قائلة «قمر 14 صيف 2021».