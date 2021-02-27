1- قالت إن اسم الدلع لها هو «شيكا».
2- اعترفت بأن مؤهلها الدراسي في مصر هو الإعدادية، وأنها لم تستكمل دراستها بسبب سقوطها بالثانوية العامة في مصر، فاستكملت الدراسة بالخارج، ولكن المؤهل المعترف به هنا هو الإعدادية.
3- كشفت عن أول قصة حب لها، في سن الطفولة، وكان عمرها 11 سنة خلال إقامتها بالعجمي في الإسكندرية، ولفتت إلى أن اسمه كان «عادل» وأنها أحبته لوسامته.
4- اعترفت بأنها تعيش قصة حب حاليًا مع شاب يدعى «محمد» عمره 25 سنة، اعترف لها بحبه لها ورغبته في الزواج منها فارتبطت به وتعيش معه قصة حب حاليًا.
5- كشفت عن عدد التاتوهات التي وشمتها على جسدها، ويبلغ عددها 9 حتى الآن.
من جهة أخرى، روجت الفنانة شيرين رضا لفيلم «قمر 14» استعدادا لعرضه في صيف 2021، إذ نشرت صورة لبوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي إنستجرام، قائلة «قمر 14 صيف 2021».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معاها إعدادية وبتحب شاب عشريني.. أجرأ تصريحات شيرين رضا مع أبلة فاهيتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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