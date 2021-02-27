انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل أغنية ضمن ألبوم الجديد بعنوان "ايامى" من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب.
من ناحية أخرى أعرب هيثم نبيل مؤخرا عن سعادته بتخطى أغانى مسلسل لؤلؤ، للنجمة مى عمر، لأكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة لأغانى داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحد كبير.
مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.
يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، الذى ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين"مع الفنان خالد سرحان،ومسلسل"البرنس" للنجم محمد رمضان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أحدث أغنيات هيثم نبيل من ألبومه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.