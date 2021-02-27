صناع فيلم Land في ضيافة It’s Show time

تستضيف الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، صناع فيلم "Land"؛ الفنانة روبن رايت والفنان دميان نجري، خلال حلقة الأحد المقبل، من برنامج It’s Show time، في لقاء حصري على قناة cbc.
في هذا اللقاء تتحدث روبن رايت بطلة الفيلم ومخرجته عن تجربتها الأولى مع الإخراج السينمائي ومشقة التصوير في الأماكن الفعلية عند قرى الجبال، وتتحدث عن إشرافها على مونتاج العمل بشكل متباعد عن طريق تطبيق زووم.
كما يتحدث دميان نجري عن تجربة الحياة في الطبيعة البعيدة عن شكل حياته اليومية، وسعادته للعمل في فيلم تخرجه امرأة، حيث يتناول الفيلم قصة امرأة تقترب من الموت بعد لجوئها إلى الجبال ما يدفعها لتفتّش عن أسباب لتبقى لاحقًا على قيد الحياة.
كان البرنامج قد استضاف في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.
يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.
كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، إضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.
يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.
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