شارك فيها 6 فنانون راحلون.. أبرز 5 معلومات عن مسرحية بودي جارد

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع العرض الأول لأخر مسرحيات الزعيم عادل إمام «بودي جارد» التي أصبحت متاحة للمشاهدة عبر منصة «شاهد VIP» الإلكترونية، وتم عرضها برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومجموعة قنوات mbc الفضائية.

1- استمر عرض المسرحية لـ11 عامًا متصلة، بداية من عام 1999 وحتى عام 2010، وهي أطول المسرحيات لـ عادل إمام من حيث فترة العرض بعد مسرحية «الزعيم».

2-تغيب 2 فنانين عن العرض التلفزيوني للمسرحية، أولهم الفنان الراحل مصطفى متولي، بسبب وفاته أثناء أحد العروض وتم استبداله بالفنان محمد أبو داوود، وثاني الأبطال هي الفنانة شيرين سيف النصر، التي لم تستكمل عرض المسرحية، وحلت بدلًا منها الفنانة رغدة، التي قدمت العرض التلفزيوني للمسرحية.

3- كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن سر عدم تصويرها لمسرحية بودى جارد بالرغم من مشاركتها فى بطولة العرض 9 سنوات كاملة، وقالت فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، انها "ظلت تنتظر تصوير العمل المسرحى الذى كان يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ،إلا أنه لم يحدث.

4- شارك في عرض المسرحية 6 فنانين راحلين وهم: «عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبد الغني، فايق عزب، عبدالحميد أنيس، زايد فؤاد»، لم يحالفهم الحظ في الإبتهاج بالعرض التلفزيوني الأول للمسرحية.

5- أخر الزعيم عادل إمام، تصوير مسرحية «بودي جارد» لفترة طويلة بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته فحرص على الحفاظ على هذا النجاح بتأخير العرض المصور.

تدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسًا شخصيًا لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم، وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.