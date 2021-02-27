شيرين رضا بالفيديو:أعيش حاليا قصة حب وأحمد الفيشاوي تقدم لي ورفضته

شيرين رضا حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية فاهيتا على شاشة قناة "on"، وتحدثت الفنانة شيرين رضا عن تفاصيل ومعلومات عن حياتها وأنها تعيش قصة حب في الوقت الحالي.

شيرين رضا: "أعيش قصة حب ولا أفكر في إجراء عمليات تجميل"

شيرين رضا كشفت أثناء حديثها في فقرة الدمية كارو عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية، حيث أشارت إلى أنها تعيش قصة حب في الفترة الحالية، كما أكدت أنها لم تستكمل تعليمها في مصر في فترة طفولتها واكتفت بالحصول على الشهادة الأعدادية، كما تحدثت عن أهم ما تعلمته من والدها الراحل الفنان محمود رضا فقالت: "تاريخي ميلادي هو 7 يوليو، وطولي 167 سم، والوزن 60 كيلو، وليس لدي أخوة، مؤهلي الدراسي هو شهادة الإعدادية، ولم أنجح في الثانوية العامة وسافرت إلى خارج مصر من أجل استكمال تعليمي، لكن شهادتي المعترف بها في مصر دوت الخليج الإعدادية، ولقد تعلمت من والدي الصبر وأن اتفهم الناس من حولي، ومن والدتي التنظيم، وأعيش قصة حب حاليا مع شخص اسمه محمد، وكان من أحلامي أن ارتبط بجوني ديب، والآن لا أفكر في الخضوع لعمليات تجميل، لكن في المستقبل قد افعل ذلك".

شيرين رضا: "علاقتي بعمرو دياب جيدة وجمعتني صداقة بالنجم بيلي ايدول"

شيرين رضا تحدثت عن تعليمها في الولايات المتحدة كما أكدت أن المغني المعروف بيلي ايدول كان أحد اصدقائها أثناء تواجدها هناك، وأكدت أنها عادت لمصر بسبب مطالبة والدها لها بالعودة فقالت: "ذهبت إلى الولايات المتحدة من أجل استكمال تعليمي وهناك تعرفت على النجم بيلي ايدول وكان صديق لي، لكني عدت إلى مصر بسبب شعور والدي الفنان محمود رضا أنني إذا استمريت لفترة هناك لن أعود لمصر، وعندما عدت قدمت الفوازير".

شيرين رضا تحدثت عن ارتباطها بعمرو دياب وعلاقتها به بعد الانفصال فقالت: "تعرفت على عمرو دياب قبل فترة من ارتباطنا في إعلان عندما كان عمري 14 سنة، وهو شخصية رومانسية، وعلاقتي جيدة به الآن، أما ابنتي فهي تشبهني أنا ووالدها عمرو دياب وهي مختلفة عني في تفوقها الدراسي، ولم أعد أفكر في الزواج للمرة الثالثة".

شيرين رضا تغني "بنت الجيران" وتقلد الفنانة فيفي عبده

شيرين رضا ردت على بعض الأسئلة في فقرة سؤال وعقاب وكشفت أن الفنان أحمد الفيشاوي كان يرغب في الارتباط بها، لكنها لم توافق، بينما رفضت شيرين رضا التحدث عن النجمات التي لا يجدن التمثيل من وجهة نظرها، وظهرت الفنانة شيرين رضا وهي تغني الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، ورقصت كذلك الفنانة المصرية في الحلقة، كما قامت بتقليد الفنانة فيفي عبده والفنان أحمد عز حيث جسدت مشاهد لهما من أعمال فنية .