ادعوا له.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

يذكر أن أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات على النحو التالي: "أنا بحب الراجل ده ..وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة" و "خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير يوسف شعبان ربنا يشفيك".
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