وأضافت رغدة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنها بدأت بروفات للمسرحية قبل المشاركة في العرض التلفزيوني لها، لأنها كانت فترة عيد، مشيرة إلى أنها شاركت مع عادل إمام، في أول سنة من عرض المسرحية وهي السنة الافتتاحية، ثم شاركت في عرض المسرحية بتونس، ثم تركت المسرحية لعدة سنوات، بسبب ظروف خاصة، وعادت في ختام عرضها للتسجيل التلفزيوني.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسًا شخصيًا لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم، وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال. وظهر فى الصور أبطال مسرحية بودى جارد بطولة النجم عادل إمام وهم يحتفلون بعيد ميلاده من كواليس العمل، وعلقت قائلة: "وبعد عمر طويل وأحلي 5 سنين عشتها ومرحلة مهمة جدًا في حياتي وتجربة حقيقي اتعلمت منها كتير في سفر وتعليم وضحك من القلب مع الزعيم.. مسرحية #بودي_جارد علي منصة #شاهد_vip".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغدة تكشف لـ دوت الخليج كواليس مشاركتها للزعيم في بودي جارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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