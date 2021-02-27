بعد غد.. باسم سمرة يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير بنت السلطان

ويشارك في مسلسل" بنت السلطان " نخبة من النجوم منهم أحمد مجدى، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر ، احمد بدير ، جميل برسوم وآخرين وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.
يذكر أن الفنان محمود الشرقاوي يعرض له مسلسل " اللعبة" مع الفنان شيكو كما شارك في بعض الأعمال الناجحة منها مسلسل خيانة عهد مع يسرا و مسلسل سلطانة المعز مع غادة عبد الرازق و مسلسل قوت القلوب مع ماجدة زكى.
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