بعد غد.. باسم سمرة يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير بنت السلطان

وينتظر أن يعود باسم سمرة، إلى القاهرة بعد غد، على أن يستكمل تصوير باقي المشاهد في القاهرة وعدة أماكن، للإنتهاء من تصوير أكبر قدر من المشاهد قبل عرض المسلسل في رمضان.

ويشارك في مسلسل" بنت السلطان " نخبة من النجوم منهم أحمد مجدى، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر ، احمد بدير ، جميل برسوم وآخرين وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق. يذكر أن الفنان محمود الشرقاوي يعرض له مسلسل " اللعبة" مع الفنان شيكو كما شارك في بعض الأعمال الناجحة منها مسلسل خيانة عهد مع يسرا و مسلسل سلطانة المعز مع غادة عبد الرازق و مسلسل قوت القلوب مع ماجدة زكى.

يواصل، تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل «بنت السلطان» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل،حيث يستكمل التصوير في الوقت الحالي في الإسكندرية.