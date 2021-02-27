إنجي وجدان تتألق من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة إنجى وجدان ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت إنجى وجدان، فى الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج. كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

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