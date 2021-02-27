خالد كمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان خالد كمال إصابته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه أصيب هو وشقيقه بالفيروس، موضحًا أنه على المخالطين لهما التأكد من سلامتهم الصحية وحقيقة إصابتهما بالفيروس.

وقال «كمال» عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «يا حبايب.. أنا وتامر أخويا إيجابي كورونا، أي حد اختلط بينا قريب (بعيدًا عن أنه يا بخته) يطمن على نفسه.. دعواتك».

ويشارك خالد كمال بدور إرهابي وداعشى خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول» للنجوم الثلاث طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ويدخل في العديد من الصراعات أمام طارق لطفى وتتوالى الأحداث في إطار درامى مشيق.

وكانت آخر مشاركات الفنان الدرامية، ظهوره في مسلسل «بخط الإيد» بطولة الفنان أحمد رزق، والعمل الدرامي إخراج شيرين عادل وتأليف هالة الزغندي.