الأحد.. إعلان جوائز جولدن جلوب

تقيم مساء غد الأحد، رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، والتي ستعلن بصورة افتراضية بسبب جائحة كورونا. وستعود لتقديم الحفل الممثلة تينا فاي على الهواء مباشرة من قاعة رينبو في نيويورك، فيما ستشاركها آيمي بولر من داخل فندق بيفرلي هيلتون بلوس أنجلوس.

أعلنت ترشحيات الجوائز قبل 3 أسابيع، وتصدر فيلم "Mank" للمخرج ديفيد فينشر، 6 ترشيحات في فئات: أفضل فيلم درامي، أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل سيناريو، وأفضل موسيقي تصويرية. ونال "The Crown" نفس عدد الترشيحات أيضا في فئات: أفضل مسلسل درامي، أفضل ممثل، وترشيحين بفئة أفضل ممثلة ومثليهما بفئة أفضل ممثلة مساعدة.

ويتنافس على الجائزة بفئة أفضل فيلم درامي، كل من: "The Father" و"Mank" و"Nomadland" و"Promising Young Woman" و"The Trial of the Chicago 7". ويتنافس بفئة أفضل فيلم كوميدي: "Borat Subsequent Moviefilm" و"Hamilton" و"Palm Springs" و"Music" و"The Prom".

وينافس الممثل ريز أحمد "Sound of Metal" على جائزة أفضل ممثل درامي مع الممثل الراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وأنتوني هوبكنز "The Father". وفي فئة أفضل ممثلة تبقي حظوظ فايولا دافيس "Ma Rainey’s Black Bottom"، وفرانسيس ماكدورماند "Nomadland" الأوفر لنيل الجائزة.

وبعد أن حصد الجائزة العام الماضي، ينافس الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف هذه النسخة أيضًا بالموسم الثاني من مسلسل "Ramy"، وتضم ترشيحات الفئة كل من: دون شاديل عن مسلسل "Black Monday"، نيكولاس هولت (The Great)، وأوين ليفي (Schitt’s Creek)، وجاسون ساديكس (Ted Lasso).

وهيمن عملاق البث الرقمي نتفليكس، على ترشيحات الجوائز للعام الثاني على التوالي. وبلغت إجمالي ترشيحات نتفليكس 42 ترشيحا، منها 22 في فئات الأفلام و20 للأعمال التلفزيونية. بفارق كبير عن غريمه التقليدي "HBO".