نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهى تأكل اللبانة بطريقة غير مناسبة لأخلاقيات المجتمع. ونالت عليها التعليقات المهاجمة كالتالى: - ايه اللى بتعمليه ده - احنا كده استفدنا ايه يعنى - ايه القرف ده على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: "القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم شاسع على هنا الزاهد.. بسبب ”لبانة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.