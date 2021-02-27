صندوق التنمية يبدأ تلقي مشاركات الملتقى الدولي لفنون الخط العربي

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الدورة السادسة لملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي وذلك حتى منتصف شهر مارس القادم بقصر الفنون بساحة الأوبرا، والذي ينظمه الصندوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي وقطاع الفنون التشكيلية ودار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق ورئيس اللجنة العليا للملتقى أن الدورات السابقة قد حققت نجاحًا كبيرًا متمثلًا في إقبال الكثير من الخطاطين والفنانين من داخل مصر وخارجها علي المشاركة، مؤكدًا أن ملتقى القاهرة سعى لترسيخ جماليات هذا الفن العريق باستناده إلى رؤى فنية وبصرية لافتة، كذلك الندوات العلمية التي شهدت إقبالا من المهتمين بعلوم وفنون الخط العربي مما أحدث حراكًا فنيًا كبيرًا.

من جانبه، صرح الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى أن الدورة الجديدة من الملتقى تحمل اسم الفنان الكبير يوسف أحمد، تحت شعار «علم بالقلم» لما تحويه الآية القرانية تكريم للقلم - مدون كل العلوم - حيث تتجلى هوية هذا الحدث الفني العالمي في شعاره السنوي كمنهج ورؤية، ينطلق من خلالها الفنانين الي ملامسة روح الملتقى عبر شعاره الذي يطرحه كل عام.

وأضاف «بغدادي» أن الفعاليات تضم ندوة علمية والتي من خلالها ستطرح التحديات التي تواجه الخط العربي على طاولات البحث، بالإضافة إلى معرض عام يضم المكرمين وضيوف الشرف وورش العمل المتخصصة.

ويمنح الملتقى جوائز مالية للفروع التالية: جائزة التيار الأصيل للمراكز الثلاث الأولي، جائزة التميز في الزخرفة، جائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، كما يمنح الملتقى كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.

تتضمن شروط المشاركة في الملتقى هذه الدورة: ملىء إستمارة الاشتراك على الرابط التالى: HTTPS://WWW.CDF.GOV.EG/?Q=NODE/14243،

كما تتضمن الشروط أن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة «علم بالقلم»، في فرعي المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة فى مسابقات أخرى، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر «الورق سابق التجهيز»، وألا يكون قد مضى على انتاج العمل الفني أكثر من عامين، ألا تزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز واختيار الأعمال المشاركة.

الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الدورة السادسة وفقًا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء.