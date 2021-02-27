تعاقدت استديوهات "يونيفرسال" الترفيهية مع النجم جورج كلوني والنجمة جوليا روبرتس للمشاركة في بطولة فيلم الكوميديا الرومانسي "Ticket to Paradise".
يقوم بتوجيه الفيلم، الذي سيجمع عددا من نجوم فيلم "Ocean’s Eleven"، المخرج أول باركر الذي سبق وقدم فيلم "Mamma Mia! 2" للنجمة ميريل ستريب، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال العام الجاري. وسيلعب الممثلان خلاله دور زوجين مطلقين يسافران إلى بالي لمنع ابنتهما من إنهاء زواجها.
وبعد أن تألقا بسلسلة "Ocean’s"، اجتمع كلوني وروبرتس قبل 5 سنوات بفيلم "Money Monster"، وتدور أحداثه أحد المستثمرين كل ثروته في البورصة، فيهدد أحد المذيعين على الهواء مباشرًة من أجل تحقيق هدفه برفع سعر أسهم شركاته بمقدار 24.5 نقطة قبل غلق جلسات التداول في بورصة وول ستريت، لذا تحاول قوات الشرطة التعامل مع الموقف بغاية الحرص سعيًا لتحرير الرهينة وتهدئة الأمور.
قام كلوني مؤخرًا ببطولة وإخراج فيلم "The Midnight sky"، وتتتبع القصة محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (فيليستي جونز) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جورج كلوني وجوليا روبرتس بطلا فيلم ”Ticket to Paradise” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.