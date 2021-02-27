جورج كلوني وجوليا روبرتس بطلا فيلم ”Ticket to Paradise”

تعاقدت استديوهات "يونيفرسال" الترفيهية مع النجم جورج كلوني والنجمة جوليا روبرتس للمشاركة في بطولة فيلم الكوميديا الرومانسي "Ticket to Paradise".

يقوم بتوجيه الفيلم، الذي سيجمع عددا من نجوم فيلم "Ocean’s Eleven"، المخرج أول باركر الذي سبق وقدم فيلم "Mamma Mia! 2" للنجمة ميريل ستريب، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال العام الجاري. وسيلعب الممثلان خلاله دور زوجين مطلقين يسافران إلى بالي لمنع ابنتهما من إنهاء زواجها.

وبعد أن تألقا بسلسلة "Ocean’s"، اجتمع كلوني وروبرتس قبل 5 سنوات بفيلم "Money Monster"، وتدور أحداثه أحد المستثمرين كل ثروته في البورصة، فيهدد أحد المذيعين على الهواء مباشرًة من أجل تحقيق هدفه برفع سعر أسهم شركاته بمقدار 24.5 نقطة قبل غلق جلسات التداول في بورصة وول ستريت، لذا تحاول قوات الشرطة التعامل مع الموقف بغاية الحرص سعيًا لتحرير الرهينة وتهدئة الأمور.

قام كلوني مؤخرًا ببطولة وإخراج فيلم "The Midnight sky"، وتتتبع القصة محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (فيليستي جونز) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة.