في ذكرى رحيل نادية سيف النصر.. زوجها عانى من الاكتئاب بعد وفاتها

تحل اليوم السبت 27 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة نادية سيف النصر، التى ولدت في 6 يوليو عام 1932، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، عن عمر يناهز 41 عامًا، وشاركت فى عدد قليل من الأعمال السينمائية، وبرغم من قلتها إلا أنها كانت مؤثرة في الأحداث.
زوجت نادية سيف النصر من الفنان يوسف فخر الدين بعد قصة حب عنيفة، إلا أن هذه الزيجة لم تسفر عن إنجاب.
كانت نادية سيف النصر عميلة بالمخابرات المصرية وذلك طبقا لما صرحت به الفنانة مريم فخر الدين شقيقة يوسف.
توفيت "نادية" في حادث سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت في السابع والعشرين من فبراير ١٩٧٤، ولم تكن تتجاوز في حينها الـ42 من عمرها وكانت وفاتها سببا فى تعرض زوجها يوسف فخرى الدين إلى الاكتئاب.
وقرّر يوسف فخر الدين الابتعاد لفترة عن السينما بعد وفاة زوجته ثم هاجر في نهاية السبعينيات إلى اليونان وتزوج هناك من سيدة يونانية وعمل في اليونان موظف استقبال في أحد الفنادق ثم انتهى به الحال بائع للإكسسورات في محل خاص بزوجته اليونانية، ودفن الراحل هناك فى مقابر زوجته، وسافرت شقيقته الفنانة مريم فخر الدين لحضور مراسم الدفن.
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