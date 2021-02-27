أخطاء إملائية تضع صناع مسلسل موسى في موقف محرج

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وأبرز مستخدمو السوشيال ميديا، عددا من الأخطاء الإملائية على بوستر المسلسل، ومنها «موسيقي بدلًا من موسيقى»، و«أخراج بدلًا من إخراج»، و«أنتاج بدلًا من إنتاج».