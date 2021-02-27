نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:
يواصل الفنان باسم سمرة، تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل «بنت السلطان» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، حيث يستكمل التصوير في الوقت الحالي في الإسكندرية.
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
قالت النجمة رغدة: إنها لم تتمكن من مشاهدة العرض التلفزيون لمسرحية «بودي جارد» للزعيم عادل إمام، بعد عرضها على منصة «شاهد VIP» الإلكترونية، وتم عرضها برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومجموعة قنوات mbc الفضائية.
بصوت يجهش ويتأثر، قالت زينب -ابنة الفنان يوسف شعبان- في تصريح مقتضب لـ دوت الخليج، إن والدها لا زال على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان.. وأول تعليق من رغدة على عرض بودي جارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.