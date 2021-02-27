أخبار الفن | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان.. وأول تعليق من رغدة على عرض بودي جارد

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

يواصل الفنان باسم سمرة، تصوير مشاهده الخارجية في مسلسل «بنت السلطان» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، حيث يستكمل التصوير في الوقت الحالي في الإسكندرية.

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قالت النجمة رغدة: إنها لم تتمكن من مشاهدة العرض التلفزيون لمسرحية «بودي جارد» للزعيم عادل إمام، بعد عرضها على منصة «شاهد VIP» الإلكترونية، وتم عرضها برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومجموعة قنوات mbc الفضائية.

بصوت يجهش ويتأثر، قالت زينب -ابنة الفنان يوسف شعبان- في تصريح مقتضب لـ دوت الخليج، إن والدها لا زال على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.