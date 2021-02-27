يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة وسط الصحراء، مما أدى إلى غضب جماهيرها وعلقوا كالتالى: -الفستان قصيراوى يا فنانة نشرت الفنانة إنجى وجدان، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت إنجى وجدان، فى الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج. نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهى تأكل اللبانة بطريقة غير مناسبة لأخلاقيات المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. هجوم شاسع على هنا الزاهد.. وفيفى عبده تغضب جمهورها في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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