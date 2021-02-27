صورة نادرة تجمع الفنانة كريمة مختار بزوجها المخرج نور الدمرداش.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة نادرة تجمع الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار وزوجها المخرج والممثل نور الدمرداش من أحد المهرجانات. وظهرت كريمة مختار في الصورة بجانب زوجها والد الإعلامي معتز الدمرداش، ونالت الصورة إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات. تزوجت الفنانة الراحلة كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش ولديهما أربعة أبناء هم: شريف مهندسا واحمد مخرجا ومعتز اعلاميا وهبة.

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