ظهور لافت لبنات أحمد زاهر الأربعة في أحدث جلسة تصوير..شاهدوا جمالهن

ليلى أحمد زاهر عاشت أجواء صباحية مميزة مع شقيقاتها بعدما نشرت مجموعة صور لهن بملابس شخصيات كارتونية، وقد حظت الصور بإعجاب قطاع كبير من المشاهير والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ليلى أحمد زاهر تنشر مجموعة صورة جديدة مع شقيقاتها

ليلى أحمد زاهر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة تجمعها مع كل من شقيقتها ملك ومنى، ونور أحمد زاهر، حيث ظهرت بنات الفنان المصري وهن يرتدين ملابس إحدى الأعمال الكارتونية في حديقة المنزل ويلتقظن مجموعة من الصور المميزة التي تتناسب مع الاجواء الشتوية، وقدمن كذلك بعض اللمحات الطريفة أثناء التقاط الصور لهن، حيث حملت منى شقيقتها الأصغر نور على ظهرها، وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصور التي نشرها فكتبت: "صباح الجمعة مع الفريق، الألبوم كامل"، وقد أعادت كل من ملك ومنى أحمد زاهر نشر الصور عبر حساباتهما على "انتسجرام".

صور بنات أحمد ظاهر حديث وسائل التواصل الاجتماعي

صور بنات أحمد زاهر بعد نشرها انتشرت بشكل واسع على العديد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق مجموعة كبيرة من النجوم عليها، حيث علقت الفنانة بسنت شوقي، وإيمان العاصي، وعزوز عادل، وميرنا نور الدين، والمؤلف محمد سيد بشير، وأشادوا بروح الفريق التي ظهرت عليها بنات الفنان المصري، كما علق كذلك متابعي الفنانة ليلى احمد زاهر على الصورالتي خطفت الأنظار إليها بشدة وحظت كذلك بإعجاب أكثر من 270 ألف من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

"وادي الجن" أحدث الأعمال الدرامية الجديدة لليلى أحمد زاهر

ليلى أحمد زاهر تحتفل خلال هذه الفترة بعرض مسلسلها الجديد "وادي الجن" الذي بدأ عرضه يوم الاثنين 22 فبراير على منصة "viu" وقد نشرت الفنانة المصرية الصورة الدعائية لمسلسل عبر حسابها على "انستجرام" وقدم والدها الفنان أحمد زاهر له التهنئة بهذه الخطوة فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "مبروك يا حبيبتي"، كما قدم لها التهنئة كذلك شقيقتها الفنانة الشابة ملك زاهر، والمؤلفة إنجي علاء، ويشارك في بطولة مسلسل وادي الجن" مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم خالد كمال، حسن مالك، وسينثيا خليفة، ويوسف عثمان، وهبة عبدالغني، ويشارك كذلك كل من الفنان فراس سعيد والإعلامية ريهام سعيد في بطولة المسلسل وتحل الفنانة بشرى ضيفة شرف على العمل وهو من إخراج حسام الجوهري.

يذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر قد شاركت خلال الفترة الماضية في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع كل من الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، وعمرو وهبة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.