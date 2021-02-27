حبيب غلوم ينشر صور وفيديوهات لوالدته بعد رحيلها ويبكي الجمهور بوداعه لغرفتها

حبيب غلوم لا يزال تسيطر عليه حالة الحزن بعد الإعلان عن وفاة والدته في الأسبوع الماضي، فينشر الفنان الإماراتي وزوجته الفنانة هيفاء حسين بشكل مستمر بعض الصور والفيديوهات عن الراحلة، كما وجه الفنان حبيب غلوم رسالة شكر لكل من سانده في هذا المصاب الأليم.

حبيب غلوم يشكر جميع من قدم له التعازي في وفاة والدته

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو من داخل غرفة والدته الراحلة وظهرت عليه ملامح التأثر بفقدانها، ووجه الفنان الإماراتي رسالة لكل من تواصل معه وقدم له التعازي حيث أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع من حضر لتقديم واجب العزاء او تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب الفنان حبيب غلوم: "شكراً لكل من شاركنا عزاء أمي الغالية شكراً سيدي صاحب القلب الكبير الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، وشيوخنا الكرام، وكل الأصدقاء وكل محب سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر وسائل التواصل المختلفة جزاكم الله خير وعظم الله لكم ولنا الأجر والحمدلله رب العالمين".

حبيب غلوم عن والدته الراحلة: "سأظل أفتقدها ما حييت"

حبيب غلوم نشر صورة أيضا عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بوالدته وهو يقبل رأسها، وكشف عن الحالة التي يعيشها بعد رحيلها، حيث أكد على حجم المساندة الكبيرة التي قدمته له والدته وأوضح أنه سوف يظل يفتقدها مهما مرت السنوات، كما طلب من محبيه وزملائه الدعاء لوالدته فكتبت تعليقا على الصورة: "إلهي هذي كانت راحتي التي رحلت إليك فارحمها واغفر لها والطف بها ووسع مُدخلها وآنس وحشتها فقد كانت نعم الأم ونعم السند ونعم المحبة.. افتقدها كثيراً وسأظل أفتقدها ما حييت يا أرحم الراحمين دعوتكم للغالية يا غاليين"، وقدم العديد من النجوم التعازي والمواساه للفنان الإماراتي في هذا المصاب كما دعوا لوالدته الراحلة.

حبيب غلوم قد نشر فيديو لوالدته بعد رحيلها وهي تلقي بعض الأبيات الشعرية، وأكد أن والدته كانت محبة للحياة وتحفظ الأشعار وتروي النثر وأنه تعلم منها الكثير في حياتها فكتب تعليقا على الفيديو: "هذه غاليتي التي غادرت حياتنا إلى حياة الراحة الأبدية والطمأنينة إسمعوا أنفاسها العطرة وروحها الطاهرة كانت محبة للحياة تحفظ الشعر وتروي النثر وتدخل البسمة في قلوب ونفوس جُلاسها شأشتاق لنظرتك الحانية يا يمه سأفتقد تلك الإبتسامة التي تغذي قلبي وروحي ووجداني بالأمل تعلمت منك الحب والعطاء وإحترام الآخرين وكسب ثقتهم ومحبتهم نامي قريرة العين يا أم المكارم والمحاسن والمآثر الطيبة وكل شيء صادق في حياتي أحبكِ يا أحن الناس على طفولتي وشيبتي".

هيفاء حسين عن والدة زوجها: "وداعا يا طيبة القلب"

هيفاء حسين الفنانة البحرينية وزوجة الفنان حبيب غلوم نشرت كذلك صورة لوالدة زوجها ووصفتها بـ"طيبة القلب" كما طلبت من متابعيها الدعاء لكل من يعاني في هذه الفترة من فقد الأحبة او يواجهون رحلة مع المرض فكتبت تعليقا على الصورة : "وداعا يا طيبة القلب وصفية الروح، لمن فقدو أحبابهم ولمن لهم أحباب يتألمون في أروقة المستشفيات ولمن أنعم الله عليهم بأن حفظهم من الداء توجهوا إلى الله بقلوبكم توسلا برفع البلاء، اللهم ارحم البلاد والعباد رب اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة رب أملنا بك وحدك ضعفت قوتنا وعجزت حيلتنا اللهم أننا فقراء إلى رحمتك، وانت غني عن عذابنا"، وكانت الفنانة هيفاء حسين قد نعت الراحلة عند إعلان وفاتها وأكدت على أنها كانت أم ثانية بالنسبة لها فكتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله .. امي الثانية ام زوجي في ذمة الله".