تزامنا مع يوم المرأة العالمي ..زوجات نجوم تألقن بمهن مختلفة ومستقلة عن أزواجهن

اختارت العديد من زوجات أشهر نجوم الفن عدم الإكتفاء بحمل لقب زوجة فنان للتمتع بشهرة زوجها أو الإكتفاء بمهامها الأسرية وحمل لقب "ربة المنزل" و"أم"، إنما اتجهت البعض منهن الى تحقيق الإستقلالية والذات من خلال مهن خاصة تُحقق لهن أحلامهن وتشعرهن بالإستقلالية الذاتية عن عالم الفن وشهرة أزاوجهن، وتتصدرهن كل من زوجة راغب علامة وتامر حسني ورامي عياش وغيرهن.

وتزامنا مع اقتراب مناسبة يوم المرأة العالمي، نلقي نظرة معكم على أشهر زوجات نجوم تألقن بمهن مختلفة عن أزواجهن.

جيهان علامة وتصميم المجوهرات

زوجة النجم راغب علامة، جيهان علامة، اتجهت الى تصميم المجوهرات قبل زواجها من الفنان اللبناني، وتابعت عملها بإنطلاقة أكبر بعد تكوين أسرة وانجابها لإبنيها خالد ولؤي فأطلقت ماركة خاصة بتصميم المجوهرات بدعم من زوجها الفنان حيث فتحت مصنعها الخاص ومحال تجارية لعرض تصاميمها في عالم المجوهرات.

جيهان علامة استطاعت ان تكون واحدة من أشهر المصممات في العالم العربي، كما استقطبت تصاميمها اشهر النجوم العرب والاجانب.

زوجة احمد السقا ومهنة الإعلام

مها الصغير زوجة أحمد السقا تمتلك العديد من المواهب البعيدة عن مهنة زوجها في عالم الفن، ولمع اسمها في الأعوام الماضية من خلال خوضها تجربة تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "it’s show time" الذي يتضمن لقاءات خاصة مع النجوم المصريين والعرب والعالميين.

والى جانب مهنة تقديم البرامج، تعمل مها الصغير ايضا كمصممة ازياء، كما انها عملت في بدايتها كمصففة شعر مع والدها الراحل محمد الصغير، ثم عملت صحافية لصالح إحدى المجلات المعنية بالموضة والأزياء.

زوجة تامر حسني ومهنة تصميم الأزياء

زوجة النجم تامر حسني تخلت عن حلمها بالغناء بعد اشتراكها في برنامج "ستار أكاديمي" بعد منع زوجها لها الإنخراط بهذا المجال عقب زواجها، لكنها لم تتخلى عن حلمها بالحصول على مهنة خاصة بها فإختارت مهنة تصميم الأزياء واحترفتها.

بسمة بوسيل أصقلت موهبتها بتصميم الأزياء بعد زواجها بالخضوع لدورات تدريبية متعددة بهذا المجال، وانطلقت بدعم من زوجها الذي اهداها متجراً كبيراً لعرض تصاميمها، كما تعرض تصاميم متجرها على حساب مخصص على انستغرام الى جانب مشاركة هذه التصاميم في منصات عرض الأزياء.

بسمة بوسيل أطلقت كذلك خط مستحضرات تجميل حمل اسمها bassma boussel cosmetics، وهو الحلم الذي كانت تتمنى تحقيقه منذ فترة طويلة، ومن بين منتجاتها، زيت الأركان المغربي الطبيعي.

زوجة داليدا عياش تمتهن تصميم الأزياء

داليدا سعيد عياش امتهنت تصميم الأزياء قبل فترة لقائها النجم اللبناني رامي عياش، ولم توقف شغفها بهذا العالم عقب زواجها من الأخير، بل على العكس، قامت بتصميم فستان زفافها بنفسها وفتحت بعدها "اتيليه" خاص بها بدعم من زوجها وتشجيع له، كما ان انجابها لطلفين لم يقفا حاجزاً امام استكمال عملها وتطويره ومتابعة كل تفاصيله حيث افتتحت أكثر من بوتيك لعرض تصماميها.

وترتدي العديد من النجمات اليوم من تصاميم داليدا عياش، ومن أبرزهن النجمة التونسية هند صبري، والإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.

زوجة هشام عباس شيف مطبخ

زوجة الفنان هشام عباس، جيجي زايد، اختارت استغلال موهبتها بالطبح لتمتهن "شيف مطبخ" واصبح لديها فقرة خاصة بالمطبخ مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامجه الشهير "كل يوم".

جيجي زايد صرحت سابقاً بأنها من هواة الطبخ وسارعت الى اقتناص احدى الفرص التي عرضت عليها لتقوم بتقديم النصائح للسيدات حول فن الإتيكيت وفنون الطبخ بعيدا عن مهنة زوجها في عالم الغناء.

زوجة محمد حماقي مصممة أزياء

زوجه الفنان المصري محمد حماقي، نهلة الحاجري لديها ايضا دار ازياء في مصر تعرض فيه مجموعات تصاميمها العصرية لتحقق شهرة واستقلالية خاصة في مهنتها هذه بعيدا عن اجواء عالم الفن والشهرة لزوجها.

زوجة خالد عجاج تفتتح محل زهور

زوجة المطرب خالد عجاج، فاتن عجاج، إرتأت ايضا اختيار مهنة مختلفة عن زوجها الفنان تحقق فيها الإستقلالية والنجاح وقامت بإفتتاح محل تجاري لبيع الورود الطبيعية، وصرحت سابقا عن شغفها بعالم الزهور والعناية بهم.