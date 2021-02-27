أول ظهور لـ سعاد سليمان بعد ارتدائها الحجاب ووالدتها مي البلوشي تشجعها..صور

سعاد سليمان الفنانة الكويتية ظهرت من جديد بالحجاب أثناء أحتفالها باليوم الوطني الكويتي ويعد ظهورها هو الأول لها به في المناسبات الرسمية، كما دعمت والدته الفنانة مي البلوشي خطوة ابنتها.

سعاد سليمان تظهر بالحجاب في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

سعاد سليمان الشهيرة بـ"سعودة" نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة بالحجاب في إطار احتفالها باليوم الوطني الكويتي الـ60، وظهرت الفنانة الشابة وهي تحمل علم الكويت في أكثر من صورة، كما عبرت عن سعادتها بارتدائها الحجاب فكتبت: "عيدي يا كويت يا احلى بلد، الحمدلله دائما وابدا"، وقد نالت الصور التي نشرتها الفنانة الكويتية تفاعل كبير من قبل متابعيها وكذلك النجوم الذين قدموا التهاني لها على هذه الخطوة منهم الفنانة ليلى دهراب، والفنان والمخرج هاني عبدالصمد.

مي البلوشي تساند ابنتها سعاد سليمان: "انتي اجمل من يلبس حجاب"

مي البلوشي والدة الفنانة سعاد سليمان "سعودة" علقت على الصور التي نشرتها ابنتها عبر حسابها على "انستجرام" وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة، كما وصفت ابنتها بأنها أجمل من يرتدي الحجاب، وتمنت لها النجاح في خطواتها القادمة وأن يحفظها الله فكتبت الفنانة مي البلوشي: "عمري روحي انتي أجمل من يلبس حجاب الله يحفظج وينور دربج يا روح امج"، كما قدم التهنئة للفنانة مي البلوشي العديد من المتابعين على الخطوة التي اتخذتها ابنتها فكتبت متابعة: "مبروك حجاب سعاد يا مي فرحنالها وايد ونعم التربية الله يحفظكم"، وكانت الفنانة سعاد سليمان قد نشرت العديد من الصور لها على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" بالحجاب برفقة اصدقائها.

سعاد سليمان ترتدي الحجاب بعد مرورها بأزمة صحية

سعاد سليمان كشفت خلال الأيام الماضية في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات" عن خطوة ارتدائها الحجاب والتي اعلنت عنها بشكل مفاجئ، وأكدت أنها أرادت من خلال ظهورها الكشف لجمهورها عن هذا الخبر فقالت سعودة: "أرغب في الإعلان لكم انني تحجبت رسمي، والحمدلله"، وقد أثار خبر ارتداء الفنانة الكويتية سعاد سليمان للحجاب ردود فعل وساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشر الفيديو الذي أعلنت فيه عن حجابها، وساند تيار من الجمهور الفنانة الشابة في الخطوة والقرار الذي اتخذته، بينما علق البعض أن قرار الحجاب ربما جاء بعد مرورها من الأزمة الصحية التي كشفت عنها مؤخرا وأكدت أنها استطاعت تجاوزها بخير في وقت لم تكشف عن أي تفاصيل عنها.

يذكر أن سعاد سليمان هى ابنة الفنانة مي البلوشي، وابنة اخت كل من الفنانة هند البلوشي، ومرام البلوشي، وشقيقتها دوت الخليج المطربة شيماء، وقد بدأت سعاد سليمان مسيرتها الفنية في عام 2014.