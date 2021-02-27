مزاد علني للوحو “فان غوغ” تخلد أحد شوارع باريس

باريس – العمانية:

من المقرر عرض لوحة (مشهد شارع في مونتمارتر) للفنان الهولندي الشهير (فينسان فان غوغ) في مزاد علني تنظمه دار (سوثربيس) متعددة الجنسيات في نيويورك. وتُعَدٌ هذه المرة الأولى التي تخرج فيها اللوحة من مجموعتها الخصوصية بعد قرن من الحفظ، حيث يُنتَظَرُ أن يصل ثمنها إلى 8 ملايين يورو. وأُنجِزَت التحفة في ربيع 1887 في باريس حيث كان (فان غوغ) يقيم في حي (مونتمارتر) مع أخيه (تيو) ومَثًلتْ واحدا من الأماكن الأكثر شهرة في الحي، هو (مطحنة

الفلفل). وكان حي (مونتمارتر) يُجَسّدُ، من الناحية الاجتماعية، نقطة الوصل بين الحياة الحضرية والحياة الريفية في باريس؛ وقد احتلته بسرعة ورش الفنانين وعالم العُروض وقاعات الرقص ومصانع الجعة الرخيصة ودُور السيرك.

ومع أن ثمن (مشهد شارع في مونتمارتر) حصرته التقديرات بين 5 ملايين و8 ملايين يورو، إلا أن ندرة لوحات (فان غوغ) المخصصة للحي الذي عاش فيه يمكن أن تزيد من حدة المنافسة وترفع حجم العروض. حيث أن الغالبية العظمى من هذه السلسلة من أعمال الرجل تُحفَظُ حاليا في أكثر المتاحف عراقة في العالم، ما يجعل عرض عنصر منها حدثا

بارزا بالنسبة لتجار لوحات (فان غوغ) بل ولسوق الفن بشكل عام.