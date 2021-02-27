جلسة حوار افتراضية حول «الفن التشكيلي فـي الأزمات والكوارث»

لإثراء الفكر الفني ونشر ثقافة الفنون الجميلة

مسقط – «الوطن»:

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب متمثلة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية جلسة حوار افتراضية بعنوان (الفن التشكيلي في الأزمات والكوارث) – عرض تجربة جائحة كورونا – وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم عبر برنامج زووم، وسوف يتم نشر رابط الجلسة عبر موقع الجمعية في برنامج الانستجرام osfagovoman.

يدير الجلسة الإعلامي خلفان العاصمي بحضور الدكتور بدر المعمري والدكتورة نجلاء السعدية والدكتورة أمل الإسماعيلية الأكاديميين بجامعة السلطان قابوس. وتتضمن الجلسة الحوارية مجموعة من المحاور أهمها: كيف يعبر الفن عن الأزمة، في ظل الإغلاق والحجر المنزلي كيف مارس الفنانون هوايتهم، الرسائل التي عبرت عن كورونا من خلال الفن التشكيلي، كيف يعبر الفن عن الأزمات في حياة البشرية؟ ما هي الرسائل التي عبرت عن كورونا من خلال الفن التشكيلي في السلطنة وفي العالم الخارجي؟ كيف أثرت العزلة والحجر في الفن ومناخاته الراهنة في السلطنة؟ خلال فترة الأزمة ما مدى تأثر الفنانين المحترفين نتيجة إغلاق صالات العرض، وتأثر سوق الفن؟ هل غياب الثقافة الفنية لدى المجتمع واعتباره أمرا ثانويا حد من تأثير أزمة كورونا؟ إلى أي مدى سرّعت الجائحة دخول الفنان العماني إلى العالم الافتراضي؟

تأتي هذه الجلسة انطلاقا من أهداف الجمعية في إثراء الفكر الفني ونشر ثقافة الفنون الجميلة، وكذلك توظيفها في الأحداث والمشاهد الحياتية وتفعيلها كأداة مهمة في المساهمة في قضايا المجتمع بطرق إيجابية ومثرية.

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