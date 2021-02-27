هالة صدقي: "ونوس" تسبب في إصابتي بالقولون.. فيديو

كشفت الفنانة هالة صدقى عن الصعوبات التى واجهتها اثناء تصوير شخصية "انشراح" فى مسلسل "ونوس" مع الفنان يحيى الفخرانى الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه فى رمضان.

وقالت هالة خلال استضافتها فى ندوة بموقع دوت الخليج: إن هذا العمل اصابنى بالقولون وارهقت بشكل كبير؛ بسبب مواعيد التصوير على سبيل المثال كان التصوير فى مدينة نصر، وأنا أسكن فى محافظة أخرى وكان موعد التصوير فى السابعة صباحا وهو ما يمثل لى ضغطا كبيرا وتسبب فى اصابتى بالقولون وحصلت على إجازة عشرة أيام من شدة التعب على الرغم من بدء عرض العمل فى رمضان.

واوضحت هالة: استمتعت كثيرا بالتعامل مع الفنان يحيى الفخرانى خاصة انه من النجوم الذين لابد أن "تعمل لهم حساب" والعمل نفسه كتبه المؤلف عبد الرحيم كمال الذى كان حريصا على كتابته بعناية شديدة وكل كلمة فيه يعنى بها معنى محدد.

واشارت هالة صدقى الى ان كواليس العمل كان مشدودة إلى حد ما ومتوترة وهو ناتج عن اهمية العمل، وان كنت لا احب العمل فى مثل هذه الاجواء لكن الدور يعد احد الادوار المهمة التى قدمتها فى الفترة الاخيرة.