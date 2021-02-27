نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له تجمعه بالنجمة يسرا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق أمير كرارة علي الصورة: "حبيبة الكل" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور. وتحل النجمة يسرا ضيفة علي برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير كرارة يوجّه رسالة حب لـ الفنانة يسرا.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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