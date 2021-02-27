رحلة واحدة لـ محمد الشرنوبي تحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "رحلة واحدة" للفنان محمد الشرنوبى 10 ملايين مشاهده عبر موقع فيس بوك.

رحلة واحدة ضمن حملة مودة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعى ومن توزيع على فتح الله.

الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى أنضم لفريق عمل مسلسل كل ما نفترق بطوله ريهام حجاج احمد فهمى ايتن عامر عمرو عبدالجليل طارق عبدالعزيز احمد صيام ومن اخراج كريم العدل.