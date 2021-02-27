نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة من احدث ظهور لها، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وظهرت ندي بسيوني في الصورة علي البحر في شرم الشيخ بإطلالة مبهجة مرتدية توب باللون الازرق وجيب اصفر وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.
وعلقت ندى بسيوني علي الصورة قائلة: اجمل مسا من شرم الشيخ علي اجمل ناس بحبهم ♥️♥️????".
وتقدم ندي بسيوني برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناة النهار الذي تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية.
كما يهتم برنامج حاجة حلوة بالبعد عن العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة مبهجة.. ندى بسيوني تتألق في شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.