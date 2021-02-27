بإطلالة مبهجة.. ندى بسيوني تتألق في شرم الشيخ

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة من احدث ظهور لها، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت ندي بسيوني في الصورة علي البحر في شرم الشيخ بإطلالة مبهجة مرتدية توب باللون الازرق وجيب اصفر وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

وعلقت ندى بسيوني علي الصورة قائلة: ‏اجمل مسا من شرم الشيخ علي اجمل ناس بحبهم ♥️♥️????".

وتقدم ندي بسيوني برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناة النهار الذي تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية.

كما يهتم برنامج حاجة حلوة بالبعد عن العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.