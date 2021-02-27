احمد العوضى فى عمل غنائي برفقة الزوكش و عنبة .. صور

ظهر الفنان احمد العوضى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصوؤ والفيديوهات إنستجرام برفقة المغنى مصطفى عنبة و مغنى المهرجانات الزكش.

ويظهر الثلاثي فى الصورة وهم يعلنون عن عمل جديد يجمعهم سويا وهو الامر الذى اثار دهشة رواد السوشيال ميديا لان مطربى المهرجانات يواحهون يوميا هجوم كبيرا عليهم من المتابعين.

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ولا تعد هذه المرة الاولى التى يجتمع فيها ممثل معروف بمطربى المهرجانات فالكثير من الفنانيين استعانوا بمطربى المهرجانات فى اعمالهم و الكثير منها ظهر معهم فى اعمالهم.

كان العوضى تعرض لحادث اثناء تصوير احدث اعماله الرمضانية وهو مسلسل" اللى ملوش كبير" ونشر صورة ليده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "٨ غرز.. الحمد لله المهم انكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدي الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز.