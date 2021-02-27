إليسا تفاجئ جمهورها بـ استايل جديد من أحدث جلسة تصوير.. فيديو

اعتادت الفنانة اليسا، الظهور على السوشيال ميديا ، بإطلالات أبهرت متابعيها من الـ"استايل" الكلاسيك الى الكاجوال.

ونشرت إليسا، عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لها، وهي ترتدي فستان اسود وشعرها مموج كلاسيكي من أحدث جلسة تصوير لها.

اقرا ايضا:

وأصبحت إليسا حديث السوشيال ميديا؛ بعد مهاجمتها للمسئولين فى بلادها، حيث قالت: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين، صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا، وحتى باللي ماتوا، وكيف ماتوا".

ولاقت هذه التغريدة انتشارًا واسعًا، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.