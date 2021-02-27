ونشرت إليسا، عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو لها، وهي ترتدي فستان اسود وشعرها مموج كلاسيكي من أحدث جلسة تصوير لها.
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وأصبحت إليسا حديث السوشيال ميديا؛ بعد مهاجمتها للمسئولين فى بلادها، حيث قالت: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين، صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا، وحتى باللي ماتوا، وكيف ماتوا".
ولاقت هذه التغريدة انتشارًا واسعًا، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليسا تفاجئ جمهورها بـ استايل جديد من أحدث جلسة تصوير.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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